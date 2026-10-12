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Криминал

Полицейские изъяли у жителя Навли гранату времён Великой Отечественной войны

2026, 12 октября 16:32
Полицейские изъяли у жителя Навли гранату времён Великой Отечественной войны
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Полицейские изъяли у жителя Навли гранату времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В дежурную часть полиции поступила информация о том, что житель Навли хранит взрывоопасный предмет. Стражи правопорядка провели в доме 44-летнего мужчины обыск и обнаружили гранату. Экспертиза подтвердила, что изъятое устройство  – ручная  граната Ф-1 времён Великой Отечественной войны.

Мужчина пояснил, что  назад нашёл опасный предмет в лесу. А затем он пригрозил гранатой родственнику. У фигуранта с ним возник конфликт во время совместного распития алкоголя.

Полицейские возбудили уголовное дело. 

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