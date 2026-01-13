Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
167 преступлений раскрыли брянские полицейские с начала года

2026, 13 января 13:22
167 преступлений раскрыли брянские полицейские с начала года
167 преступлений раскрыли брянские полицейские с начала года. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

В праздничные дни сотрудники полиции в Брянской области круглосуточно несли службу в усиленном режиме. С начала года правоохранители региона зарегистрировали 192 преступления, в том числе 11 фактов дистанционного мошенничества. 167 нарушений закона полицейские раскрыли. Стражи порядка задержали 16 подозреваемых в кражах и грабежах, а также 10 человек, находящихся в розыске. 

В новогодние каникулы произошло девять аварий. В ДТП пострадали 18 человек, а двое – погибли.

