Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Бойцов «БАРС-Брянск» обучат работе с робототехническим комплексом «Курьер»

2026, 27 февраля 18:07
Бойцов «БАРС-Брянск» обучат работе с робототехническим комплексом «Курьер»
Источник фото

Бойцов «БАРС-Брянск»  обучат работе с робототехническим комплексом «Курьер». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с командиром бригады «БАРС-Брянск» Сергеем Сергеевичем Антошиными и разработчиками наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Курьер». Они обсудили предстоящее обучение бойцов работе с НРТК. 

«Курьер» сегодня — самый массовый воюющий комплекс этого типа в мире, за год в войска поставлено более 4,5 тыс. роботов. Он используется по всей линии боевого соприкосновения. Основная функция «Курьера» — это  сохранение человеческой жизни», – уточнил губернатор. . 

Робототехнические комплексы позволяют удалённо выполнять задачи в зоне боевых действий. Их используют для транспортировки раненых, продовольствия, горючего, боеприпасов, создания блиндажей и траншей, для размещения вооружения. Первых боевых роботов задействовали на Авдеевском направлении в марте 2024 года. 

По всем группировкам войск сейчас создано 20 учебных центров.  21-й появится в Брянске на базе «БАРСа». Инструкторы учебного центра в ближайшее время начнут обучать бойцов работе с «Курьером». 

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Здание ФАПа повреждено при атаке дронов в Стародубском округе
27 февраля 16:43
Здание ФАПа повреждено при атаке дронов в Стародубском округе
От базовой помощи до новой жизни: четыре года работы Красного Креста
27 февраля 15:38
От базовой помощи до новой жизни: четыре года работы Красного Креста
Иномарка сбила двух человек и врезалась в «КамАЗ» на брянской трассе
27 февраля 15:35
Иномарка сбила двух человек и врезалась в «КамАЗ» на брянской трассе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14342) брянск (6816) ДТП (2690) ГИБДД (2218) прокуратура (2035) уголовное дело (1999) Александр Богомаз (1864) суд (1786) авария (1645) мчс (1498) коронавирус (1272) умвд (1038)