Бойцов «БАРС-Брянск» обучат работе с робототехническим комплексом «Курьер»

2026, 27 февраля 18:07

Бойцов «БАРС-Брянск» обучат работе с робототехническим комплексом «Курьер». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с командиром бригады «БАРС-Брянск» Сергеем Сергеевичем Антошиными и разработчиками наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Курьер». Они обсудили предстоящее обучение бойцов работе с НРТК.

«Курьер» сегодня — самый массовый воюющий комплекс этого типа в мире, за год в войска поставлено более 4,5 тыс. роботов. Он используется по всей линии боевого соприкосновения. Основная функция «Курьера» — это сохранение человеческой жизни», – уточнил губернатор. .

Робототехнические комплексы позволяют удалённо выполнять задачи в зоне боевых действий. Их используют для транспортировки раненых, продовольствия, горючего, боеприпасов, создания блиндажей и траншей, для размещения вооружения. Первых боевых роботов задействовали на Авдеевском направлении в марте 2024 года.

По всем группировкам войск сейчас создано 20 учебных центров. 21-й появится в Брянске на базе «БАРСа». Инструкторы учебного центра в ближайшее время начнут обучать бойцов работе с «Курьером».