178 земельных участков зарегистрировали брянцы по гаражной амнистии

В администрацию поступило 856 заявлений.

178 земельных участков под гаражами зарегистрировали брянцы по гаражной амнистии. Об этом рассказала начальник городского управления имущественных и земельных отношений Светлана Перепечко на совещании в горадминистрации.

С 1 сентября прошлого года в администрацию с заявлениями обратились 856 горожан. На 1 июня жители зарегистрировали право собственности на землю под 178 гаражами. Также владельцы оформили и шесть гаражей. Остальные уже были официально зарегистрированы.

Закон о гаражной амнистии вступил в силу с сентября прошлого года. Владельцы гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года, могут в упрощённом порядке и бесплатно оформить права собственности на землю под гаражом и сам гараж.