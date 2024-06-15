20 подростков работают в школах Гордеевского района

20 подростков устроились летом на работу в школы Гордеевского района. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В Гордеевском муниципальном районе стартовала программа временного трудоустройства несовершеннолетних. Центр занятости помогает подросткам в возрасте от 14 до 18 лет летом поработать. В основном работодателями являются школы. С ними центр занятости заключил четыре договора. 20 подростков занимаются благоустройством и уборкой территорий, мелкими ремонтными, малярными работами, ремонтом библиотечного фонда. За труд ребята получают зарплату от работодателя и материальную поддержку от центра занятости.

«Подрабатывая на каникулах, молодые люди получают не только материальное вознаграждение за свой труд, но и учатся ответственному отношению к порученному делу, умению организовать свой труд, навыкам трудовой дисциплины, то есть приобретают тот капитал, который ляжет в основу их дальнейшей трудовой деятельности. Наша задача, поддержать стремление молодежи к труду и предоставить им эту возможность», — подчеркнула директор центра занятости населения Гордеевского района Валентина Норот.