202 брянца заразились коронавирусом в Брянской области за сутки

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по новым случаям инфицирования, выздоровления и подтвержденных смертях от инфекции и вызванных ей осложенений.

За минувшие сутки в регионе подтвердились заражение коронавирусом у 202 человек и выздоровление – у 15. Новых подтвержденных смертей нет.

Всего в Брянской области зафиксировано 23 746 случаев инфицирования, выздоровление – у 21 663 человек и 216 смертей от коронавируса и вызванных им осложнений.

В статистику смертности не попадают случаи, когда у пациента подтвердился коронавирус, но причина смерти была иной.

Вчера 201 новый случай заражения Covid-19 зарегистрирован на Брянщине.