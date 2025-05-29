21 дерево упало в Брянске из-за сильного ветра вечером 29 мая. Об этом сообщили в городской администрации.

Вечером 29 мая на Брянск обрушилась непогода. Шквалистый ветер за короткий период принёл немало проблем коммунальным службам.

В городскую диспетчерскую службу поступила информация о падении 21 дерева и веток. Девять из них упали в Бежицком районе. На улице Ульянова и в мкрн Московском деревья повредили два автомобиля.

В Фокинском районе в районе путепровода через ж/д пути и в Советском районе по улице Бежицкой деревья упали на провода. А на улице Калинина оборвана контактная сеть.

Последствия стихии устраняют спасатели, энергетики, дорожники. Данных о пострадавших людях не поступало.