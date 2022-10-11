21 многодетная семья появилась в этом году в Брянской области

С начала года число многодетных семей на Брянщине выросло на 21. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
Глава Брянской области сообщил, что размер областного материнского капитала самый высокий в Центральном Федеральном округе и третий по величине в России.
«Размер областного материнского капитала увеличен со 100 тыс рублей до 200 тыс. рублей, при рождении двойни семья единовременно получает 400 тыс рублей, в случае рождения тройни — 1,2 млн рублей», – уточнил Богомаз.
С апреля получить областной материнский капитал могут и семьи, где родились четвертый и последующие дети.
«Растет количество многодетных семей. В 2018 году их было 11 542, в 2021 году количество таких семей выросло до 13 415, а за девять месяцев этого года насчитывается уже 13 436», – добавил брянский губернатор.
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