30 миллионов пассажиров перевезли автобусы в Брянске в этом году

За 9 месяцев 269 автобусов перевезли 30 миллионов пассажиров по Брянску. Об этом рассказали в городской администрации.
В мэрии обсудили работу Брянского городского автотранспортного предприятия. Так, на улицах областного центра на 33 муниципальных маршрутах работает 269 автобусов. За 9 месяцев они перевезли 30 миллионов пассажиров.
«Средний возраст автобусов 4,5 года. Много новых машин, а вот водителей у нас не хватает. Сейчас в автотранспортном предприятии работает 382 водителя. Среди них много людей, чей возраст подошёл к пенсионной черте. Мы ждём молодёжь», — рассказал директор АТП Александр Андросенко.
Он сообщил, что зарплата водителей составляет 65 тысяч рублей в месяц. С 1 апреля она выросла на 10%, а с 1 августа — ещё на 5%.
Проезд в автобусе по безналичному расчету стоит 25 рублей, а за наличные деньги — 28 рублей. В этом году предприятие заработало на 20% больше, чем в прошлом. Выросли и расходы, в частности, на подорожавшие бензин и запчасти.
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