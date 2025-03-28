33 объекта в Брянске отремонтируют по инициативе жителей в текущем году. Об этом сообщили в городской администрации.

В программу «Инициативное бюджетирование» вошли 33 объекта в областном центре. Их благоустройство в этом году. 10 проектов — это мемориалы в память о защитниках Отечества.

«В год 80-летия Великой Победы особое внимание уделено вопросам сохранения исторической памяти. Брянской горадминистрацией совместно с жителями областного центра было принято важное решение по благоустройству большого количества мемориалов и воинских захоронений. Это наш поклон и уважение всем тем, кто в страшные годы войны защищал Родину, отдавая за победу свои жизни», — отметила замглавы горадминистрации Елена Качур.

Каждый проект стал коллективным решением жителей, педагогов школ и родителей. На работы выделено почти 80 млн рублей.