348 котельных начали работать в Брянске

348 котельных начали начали новый отопительный сезон в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске стартовал отопительный сезон. За два дня в областном центре начали работать 348 из 350 котельных. Тепло получают 2 686 домов, 131 учреждение здравоохранения, 40 учреждения культуры и 136 — образования.

Работу не начали ведомственная котельная «Инст-Солюшин» и ДРСУ. Их планируют запустить в понедельник.

Две недели будут проходить пусконаладочные работы внутридомовых систем.

Прохождение отопительного сезона контролируют в городской и в районных администрациях. Чиновники оперативно реагируют на жалобы жителей о возможных перебоях с отоплением.