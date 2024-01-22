40-миллионный пассажир в Брянске получил годовой бесплатный проездной

40-миллионный пассажир получил сертификат на годовой бесплатный проезд в общественном транспорте Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске разыскали 40-миллионного пассажира Брянского автотранспортного предприятия прошлого года. Им стала студентка колледжа Олимпийского резерв Ольга Кохон. Её нашли благодаря электронной системе оплаты проезда.

«Мои друзья увидели в соцсетях, что сотрудники автобусного предприятия разыскивают Ольгу Кохон. Я часто пользуюсь автобусом, и хочу сказать большое спасибо организаторам такой замечательной акции!» — поделилась своими эмоциями девушка.

Сотрудники предприятия и заместитель главы администрации Брянска Игорь Субчиков вручили девушке годовой сертификат на бесплатный проезд в муниципальном автобусе, цветы и торт.