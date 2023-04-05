488 юнармейских отряда действуют в Брянской области

В регионе в 488 отрядах состоят более 23 тысяч юнармейцев. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Брянская область — один из лидеров в работе движения «ЮНАРМИЯ». Сегодня у нас создано 488 юнармейских отряда, это более 23 тысяч юнармейцев. Значительную роль в патриотическом воспитании выполняют наши кадетские школы, казачий кадетский корпус, а также профильные кадетские классы», – отметил глава региона.

Также в области работает 59 военно-патриотических клубов. В них занимаются более девяти тысяч школьников. А в прошлом году в в шести брянских школах ДОСААФ России подготовлено 476 специалистов по военно-учетным специальностям.