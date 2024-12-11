490 игрушек сделали брянские школьники для городских ёлок

490 новогодних игрушек сделали брянские школьники для городских ёлок в рамках конкурса «Новогодний калейдоскоп-2024». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске завершился конкурс ёлочных игрушек «Новогодний калейдоскоп-2024». Его проводят в Советском районе более 20 лет.

В этом году на конкурс поступило 490 работ из всех школ района. Участники подготовили игрушки в четырёх номинациях.

Школы-победители получат награды на открытии главной городской ёлки. А игрушками украсят новогодние деревья в областном центре.