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490 игрушек сделали брянские школьники для городских ёлок

2024, 11 декабря 13:36 Общество
490 игрушек сделали брянские школьники для городских ёлок
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490 новогодних игрушек сделали брянские школьники для городских ёлок в рамках конкурса «Новогодний калейдоскоп-2024». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске завершился конкурс ёлочных игрушек «Новогодний калейдоскоп-2024». Его проводят в Советском районе более 20 лет.

В этом году на конкурс поступило 490 работ из всех школ района. Участники подготовили игрушки в четырёх номинациях. 

Школы-победители получат награды на открытии главной городской ёлки. А игрушками украсят новогодние деревья в областном центре.

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