69 пришкольных лагерей будут работать в Брянске

На летних каникулах в областном центре будут работать 69 лагерей на базе школ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений города – одна из доступных доступных форм организации каникул для школьников. Этим летов в Брянске их будет 69. Отдохнуть там смогут 7570 детей. Ещё два таких лагеря для 350 детей будут работать на базе спортивных учреждений.

Продолжительность одной смены — 18 рабочих дней. Один день стоит 124 рублей 57 копеек. Родителям из этой суммы потребуется заплатить 36 рублей. Остальные расходы на себя берёт городской и областной бюджеты.

Также летом будут работать 86 клубов по месту жительства для 1370 детей.