89 брянских школьников вошли в ряды «Юнармии»

89 школьников из Бежицкого района Брянска вошли в ряды «Юнармии». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В центре внешкольной работы города Брянска прошло торжественное мероприятие. В ряды детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» там посвящали школьников. Ребят пришли поздравить глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова, ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии и Украине.

Перед началом церемонии грамоты вручили бежицкой команде юнармейцев. В прошлом году ребята победили в военно-патриотической игре Союза городов воинской славы «Наша сила в единстве» в Грозном.

«Результат брянских юнармейцев на всероссийских соревнованиях — это огромный успех. Ребята победили всех, и в том числе юнармейцев из Чечни в их родном Грозном. Это говорит о высочайшем качестве подготовки нашей команды. Отдельные слова благодарности хочу сказать руководству юнармейцев и их родителям», — подчеркнула Татьяна Гращенкова.

После этого 89 подростков из школ Бежицкого района зачитали слова присяги и вступили в ряды «Юнармии».