Благодяря внедрению робототехники операции стали менее травматичными для пациентов.

«Российская газета» рассказала о достижениях академика Петра Глыбочка, который возглавляет Первый московский госудственный медуниверситет им. Сеченова и является уроженцем Брянской области.

В числе достижений издание выделяет внедрение им в процесс лечения людей робототехники и передовых цифровых технологий.

По мнению Глыбочко, искусственный интеллект никогда не сможет полностью заменить врача. Но способен стать меликам добрым подспорьем. Современная техника и оборудование помогают врачам в диагностике и разработке стратегии лечения. А использование медицинских роботов делает операции менее травматичными для пациентов.

Внедренная в вузе система дистанционного обучения позволила продолжать подготовку и переподготовку врачей, в частности, инфекционистов в условиях пандемии. На базе университета сейчас также работают коронавирусный госпиталь и консультативный центр для врачей из регионов.

В Брянске же работает предуниверсарий для будущих студентов-медиков, где преподаватели университета им. Сеченова помогают местным абитуриентам готовиться к поступлению в медвузы.