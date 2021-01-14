Ученые БГТУ предложили новую технологию изготовления танковой брони
Броня делается из проволоки и получается прочная, но легкая и дешеовая.
В БГТУ разработали технологию изготовления брони для военной техники из проволоки. Об этом сообщило РИА «Новотсти» со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).
«По новой технологии броня выращивается аддитивным методом путем сплавления проволоки. Затем она упрочняется с помощью волнового деформационного воздействия. Технология разработана в БГТУ совместно с ФПИ и передана российским предприятиям – производителям бронетехники», — цитирует агентство представителей фонда.
Технология брянских ученых ощутимо сокращает затраты на производство бронелистов, одновременно повыашя их прочность в сравнении с изготовленной стандартным методом проката сталью. А весит такая броня на 15-20% меньше.
Интерес к разработке брянских ученых уже проявил ряд предприятий ВПК.
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