«Алло, нас не слышно»: как Брянск внезапно вернулся в доцифровую эпоху

Жители Брянска столкнулись с беспрецедентным сбоем в работе мобильной связи и интернета, который продолжается уже вторую неделю. Смартфоны превратились в «кирпичи», а повседневная жизнь горожан оказалась парализована, возмущается сайт «АиФ-Брянск».

«Договорился с заказчиком о встрече в центре Советского района. Приехал, а связи нет — ни позвонить, ни написать. Час простоял у ворот впустую. Работа встала», — рассказывает брянец Александр.

Проблемы затронули пользователей всех операторов во всех районах города. Таксисты теряют клиентов, банкоматы не работают, а люди не могут совершать платежи через мобильные приложения.

«Мне нужно внести платеж по кредиту через банкомат, но он не функционирует из-за отсутствия интернета. Теперь получу штраф за просрочку не по своей вине», — переживает Максим.

Первые сообщения о сбоях появились еще 5 июня в Бежицком районе, а к 6 июня проблемы распространились на Фокинский район. После длинных выходных ситуация только ухудшилась — начал пропадать даже Wi-Fi.

Региональный департамент экономического развития прокомментировал ситуацию 11 июня: «Мобильный интернет в ряде районов Брянска и области действительно может работать нестабильно по не зависящим от операторов причинам. Решения об ограничении принимаются на федеральном уровне».

По данным системы мониторинга downdetector.su, в понедельник 89 субъектов России испытывали трудности с доступом к мобильной связи. Из Брянской области поступило 494 жалобы, в то время как из Москвы — 10 000.

В Роспотребнадзоре по Брянской области сообщили, что обращения о качестве связи рассматриваются. Что касается компенсаций за неоказанные услуги или аннулирования штрафов, возможно, придется обращаться в суд. В ведомстве признали, что таких проблем ранее не возникало, поэтому решения, вероятно, будут приниматься на федеральном уровне.

Источник: сайт АиФ-Брянск