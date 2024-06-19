Новый автоматический пункт весогабаритного контроля установили в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на автодороге Брянск-Дятьково-граница Калужской области в Дятьковском районе установили новый автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК). Он определяет параметры транспортных средств без их остановки. Также аппарат измеряет скорость и идентифицирует регистрационные знаки.

За две недели работы АПВГК сформировано свыше 500 актов результатов измерений весовых и габаритных параметров транспортных средств. Информация поступает в подразделения Ространснадзора. При выявлении нарушений специалисты выписывают штрафы.