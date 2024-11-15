Бассейн в брянском детсаду «Морячок» отремонтируют до конца года

Закрытый в 2020 году бассейн в брянском детсаду «Морячок» отремонтируют до конца декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В детском саду №134 «Морячок» в Брянске стартовал ремонт бассейна. Ещё четыре года назад его закрыли. Крыша подземной галереи, ведущей в здание бассейна, одновременно является площадкой перед главным входом в детский сад. Переход начал протекать и стал небезопасным.

«В сентябре к нам приехали строители, уже отремонтировали крышу самого бассейна — постелили специальную полимерную мембрану. Дальше по плану — ремонт кровли перехода. Бассейн утеплят, снаружи сделают водоотведение, поменяют окна, двери, обновят раздевалки и душевые, поставят новое насосное оборудование, сделают теплые полы и новую систему отопления. Стены облицуют плиткой», — уточнила заведующая детским садом Ольга Лосева.

Также в бассейне появится вентиляция. Подрядчик на объекте завершил демонтажные работы. Доделать бассейн планируют в этом году.