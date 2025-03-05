Белорусское землячество Брянска: 18 лет на страже дружбы народов

Председатель районной территориальной депутатской группы Володарского района Игорь Болунёв посетил Белорусское землячество Брянска — уникальную организацию, которая уже почти два десятилетия укрепляет культурные связи между братскими народами.

«В наше неспокойное время особенно важно поддерживать такие инициативы. Я давно слышал о деятельности землячества, но, увидев их работу своими глазами, был искренне восхищен энтузиазмом этих людей», — поделился с МК-Брянск Игорь Болунёв после встречи с активистами организации.

Руководитель землячества Николай Голосов рассказал депутату о многогранной деятельности объединения, в котором сотрудничают военные в отставке, журналисты и деятели культуры. Особое внимание уделяется сохранению исторической памяти о совместной борьбе против фашизма, включая трагические события в Хатыни и Хацуни.

В ходе тёплой встречи Игорь Болунёв и активисты землячества обсудили планы сотрудничества и подготовку к празднованию Дня единения народов Беларуси и России. В знак укрепления дружеских связей депутату торжественно вручили шарф в цветах белорусского флага.

«Такие инициативы необходимо поддерживать на всех уровнях», — подчеркнул Игорь Александрович, отметив важность работы землячества для укрепления международных отношений.