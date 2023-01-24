Бездомных собак на улицах Брянска станет меньше

На улицах областного центра станет меньше безнадзорных животных. Об этом сообщили Брянской городской администрации.

С 1 марта количество бездомных собак на улицах областного центра уменьшится. В городской администрации решили расширить список мест, в которые животных не будут возвращать после стерилизации и чипирования.

Сейчас в муниципальном приюте живут агрессивные собаки и те, которых поймали около образовательных и социальных учреждений. Комитет по ЖКХ Брянской городской администрации решил добавить в перечень детские игровые и спортивные площадки, парки, скверы и места массового пребывания жителей.

В муниципальном приюте для безнадзорных животных есть более 40 вольеров, в которых могут содержаться до 200 собак. В планах — увеличение до трехсот. Также в учреждении ремонтируют ветеринарный кабинет и благоустраивают территорию. Поэтому к увеличению количества подопечных в приюте готовы.