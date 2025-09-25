Бизнес не вытягивает: как исторические памятники превращаются в руины

Брянск недавно отметил свое 1040-летие, но праздничное настроение омрачают печальные истории с городскими памятниками. Взять хотя бы знаменитый Дом Чулковых на бульваре Гагарина — классический образец архитектуры XVIII века, где когда-то жили известные благотворители. Сейчас от него остались одни развалины, скрытые за ширмой.

История с этим зданием напоминает детективный сериал. В 2020-м власти отдали дом общественной организации, руководитель которой Павел Ершов громко обещал восстановить памятник за три года и открыть там музей. Планы были наполеоновские, но реальность оказалась суровее — затея провалилась.

Теперь город пытается продать руины частникам через план приватизации. Условие жесткое: купил — восстанавливай в первозданном виде.

Похожая драма разворачивается с «Домом инженера Боровича». Пять лет назад его за 6 миллионов купила компания «Чистая планета», планируя открыть там кафе. Потратили почти 2 миллиона на проект, но когда дошло до дела, выяснилось — смета выросла в три раза. Теперь собственники просят город забрать здание обратно.

Впрочем, есть и светлые примеры. «Пряничный домик» на Красноармейской стал настоящей городской достопримечательностью после реставрации. Яркий, нарядный, с аркой — прямо как из сказки. Доказательство того, что вкладываться в историю все же еще возможно.

