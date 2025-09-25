Бизнес не вытягивает: как исторические памятники превращаются в руины

Брянск недавно отметил свое 1040-летие, но праздничное настроение омрачают печальные истории с городскими памятниками. Взять хотя бы знаменитый Дом Чулковых на бульваре Гагарина — классический образец архитектуры XVIII века, где когда-то жили известные благотворители. Сейчас от него остались одни развалины, скрытые за ширмой.
История с этим зданием напоминает детективный сериал. В 2020-м власти отдали дом общественной организации, руководитель которой Павел Ершов громко обещал восстановить памятник за три года и открыть там музей. Планы были наполеоновские, но реальность оказалась суровее — затея провалилась.
Теперь город пытается продать руины частникам через план приватизации. Условие жесткое: купил — восстанавливай в первозданном виде.
Похожая драма разворачивается с «Домом инженера Боровича». Пять лет назад его за 6 миллионов купила компания «Чистая планета», планируя открыть там кафе. Потратили почти 2 миллиона на проект, но когда дошло до дела, выяснилось — смета выросла в три раза. Теперь собственники просят город забрать здание обратно.
Впрочем, есть и светлые примеры. «Пряничный домик» на Красноармейской стал настоящей городской достопримечательностью после реставрации. Яркий, нарядный, с аркой — прямо как из сказки. Доказательство того, что вкладываться в историю все же еще возможно.
Источник – сайт АиФ-Брянск
Фото Брянской городской администрации
24.09.2025 12:52
Учебный план
В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну
24.09.2025 12:47
Отдых на берегу озера
В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный
24.09.2025 12:45
Закрыто на реставрацию
Со следующего учебного года на Смоленщине начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников. Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий
24.09.2025 12:40
Заменим и отремонтируем
Как развивают сферу ЖКХ в регионе? В Москве прошёл Всероссийский форум развития ЖКХ, организаторами которого выступили Минстрой РФ и Правительство Москвы. С приветственным словом к участникам обратился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава ведомства отметил, что форум – это площадка для выработки решений, которые напрямую отражаются на качестве жизни миллионов людей. 2