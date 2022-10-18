Блогер из Новозыбкова рассказал о поездке к военным на границу

Ветеран спорта и блогер-военкор из Новозыбкова Игорь Анисимов рассказал о своей очередной поездке в полевой лагерь военных, которые прикрывают границу Брянской области с Украиной.
По словам Анисимова, командир бойцов рассказал ему, что с провокациями с той стороны они сталкиваются постоянно: прощупывание обороны небольшими боевыми группами, обстрелы приграничных населенных пунктов, прилеты беспилотников, которые благополучно сбивает ПВО. Все провокации встречают отпор с нашей стороны.
Во время радиоперехватов, как сообщил офицер, часто слышна польская речь.
Анисимов побывал у военных вместе с волонтерами, которые на трех машинах привезли гуманитарную помощь от жителей Брянщины. В частности, поздно вечером перед самой поездкой партию груза из Брянска и Дятьковского района доставила в Новозыбков молодая брянчанка Анна Билаш. Военкор также отметил среди активистов, которые занимаюся сбором и доставкой помощи для бойцов, Марину Мищенко из Новозыбкова и атамана отдельной пластунской сотни Стародубского казачьего полка Романа Акименко. Роман воевал в Чечне и участвовал в СВО, был южнее Изюма. И если будет надо, готов снова встать в строй.
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