Боевой экстрасенс КГБ предсказал капитуляцию Украины в День города Брянска (ВИДЕО)

По словам Ивана Фомина, Зеленский «сам откажется от президентства» и покинет страну.

86-летний экстрасенс из Борисоглебска Воронежской области Иван Фомин предсказал сроки капитуляции Украины и дальнейшую судьбу ее президента Владимира Зеленского.

Иван Фомин, сообщает НТВ, обладает уникальным даром: он может исцелять не хуже Ванги и предсказывать стихийные бедствия, эпидемии и политические катаклизмы. Экстрасенс, ранее работавший на КГБ, рассказал журналистам программы «Новые русские сенсации», когда падет киевский режим.

«Этот товарищ вынашивает планы эмигрировать, уходит точно, четко выходит в Польшу или в одну из прибалтийских стран. Скорее всего, в Литву», – рассказал экстрасенс.

Он уверен, что Зеленский не досидит в кресле президента до конца своего срока: «Он сам откажется от президентства. Как ситуация, время покажет. Там установится, по моему видению, новый режим. На его место выдвинут президента нового. Но, может, даже нам хорошо известного».

Предсказал Иван Фомин и сроки подписания Зеленским капитуляции – 17 сентября, в День города Брянска и освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Ну, я думаю, так до сентября! Где-то в сентябре! Сейчас у нас май? Июнь, июль… до сентября, вот в сентябре должно стихнуть! Это, по моему виденью, выходит до сентября. Где-то даже числа 17-го! Вот цифра 17 выходит!» – сказал экстрасенс, при этом, правда, не уточнив, какого года.

1 декабря 1988 года Иван Фомин предупредил руководство страны о надвигающемся землетрясении в Армении. А весной 2002 года он предсказал крушение вертолета губернатора Красноярского края Александра Лебедя.