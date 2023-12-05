Бои на мечах прошли в социально-реабилитационном центре Брянска
Мастер-класс по мечевому бою прошёл для воспитанников социально-реабилитационного центра Брянска. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Брянска прошёл необычным мастер-класс. Воспитанники учреждения узнали основы современного мечевого боя.
Ребята также смогли примерить доспехи настоящие доспехи. Полученные теоретические знания дети тут же применили на практике на ристалище в боях.
Читайте также
Новости регионов
В память о русском офицере
В Сафонове открыта мемориальная доска в память о полковнике Иване Гришине. Он был настоящим русским офицером. Много лет служил в Смоленске, участвовал в боевых действиях в Грузии и Сирии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Геройски проявил себя в ходе СВО на Украине и погиб при исполнении воинского долга в апреле прошлого
Уголок жизни на селе
В деревне Рыбки открыли обновлённое почтовое отделение. Важное событие для жителей деревни Рыбки Сафоновского района: после капитального ремонта свои двери для посетителей распахнуло отделение «Почты России». Ремонт и новинки Сотрудники продемонстрировали не только свежий ремонт, но и технические новинки – отдельный компьютер с порталом «Госуслуги», где любой желающий может записаться к врачу или оформить документы
С беспилотниками на «ты»
На базе военного центра госуниверситета смолян обучат управлению БПЛА. В стенах Смоленского государственного университета дали старт новому обучающему работе с беспилотниками проекту «Zащитники». Он создан региональным отделением «Единая Россия», ее депутатами и сторонниками. Идею поддержало руководство вуза. Теперь на базе военного учебного центра СмолГУ для студентов и активистов будут давать уроки работы с беспилотниками. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поприветствовал