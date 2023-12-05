Бои на мечах прошли в социально-реабилитационном центре Брянска

Ребята также смогли примерить доспехи настоящие доспехи. Полученные теоретические знания дети тут же применили на практике на ристалище в боях.

Мастер-класс по мечевому бою прошёл для воспитанников социально-реабилитационного центра Брянска. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В память о русском офицере В Сафонове открыта мемориальная доска в память о полковнике Иване Гришине. Он был настоящим русским офицером. Много лет служил в Смоленске, участвовал в боевых действиях в Грузии и Сирии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Геройски проявил себя в ходе СВО на Украине и погиб при исполнении воинского долга в апреле прошлого

Уголок жизни на селе В деревне Рыбки открыли обновлённое почтовое отделение. Важное событие для жителей деревни Рыбки Сафоновского района: после капитального ремонта свои двери для посетителей распахнуло отделение «Почты России». Ремонт и новинки Сотрудники продемонстрировали не только свежий ремонт, но и технические новинки – отдельный компьютер с порталом «Госуслуги», где любой желающий может записаться к врачу или оформить документы