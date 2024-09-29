Более 40 тысяч детей отдохнули в брянских лагерях летом

Более 40 тысяч детей отдохнули минувшим летом в оздоровительных лагерях Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На совещании в правительстве области обсудили итоги организации летнего отдыха детей. Так, в каникулы в Брянской области работали лагеря с дневным пребыванием, загородные лагеря и лагеря санаторного типа. Там провели лето 41 702 детей. На организацию отдыха и занятости детей потратили 372,6 млн рублей.