2026, 09 февраля 10:24

Более 6,7 тысяч тонн песко-соляной смеси потратили для обработки брянских дорог в выходные. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшие выходные коммунальные службы Брянской области ликвидировали последствия снегопада на региональных и межмуниципальных дорогах. На трассах работали 408 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники.

Специалисты очистили от снега более 13 тысяч километров проезжей части и свыше 5,7 тысяч километров обочин. Также от гололёда обработали более 5,5 тысяч километров автодорог. На это потратили свыше 6,7 тысяч тонн песко-соляной смеси.