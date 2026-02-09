Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Более 6,7 тысяч тонн песко-соляной смеси потратили для обработки брянских дорог в выходные

2026, 09 февраля 10:24
Более 6,7 тысяч тонн песко-соляной смеси потратили для обработки брянских дорог в выходные
Более 6,7 тысяч тонн песко-соляной смеси потратили для обработки брянских дорог в выходные. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В минувшие выходные коммунальные службы Брянской области ликвидировали последствия снегопада на региональных и межмуниципальных дорогах. На трассах  работали 408 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники. 

Специалисты очистили от снега более 13 тысяч километров проезжей части и свыше 5,7 тысяч километров обочин. Также от гололёда обработали более 5,5 тысяч километров автодорог. На это потратили свыше 6,7 тысяч тонн песко-соляной смеси.

