В Брянске две машины эвакуировали на штрафстоянку за нарушения правил парковки

2026, 05 февраля 12:56

В Брянске две машины полицейские эвакуировали на штрафстоянку за нарушения правил парковки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции в городе Брянске контролируют соблюдение водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. 2 февраля на переулке Трудовом и на улице Карла Маркса инспекторы заметили несколько автомобилей, припаркованных вдоль проезжей части. Транспорт стоял в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

На двух водителей инспекторы составили административные материалы. Им грозит штраф. Машины увезли на эвакуаторах на штрафную стоянку.