Брянская станция переливания крови произвела первую партию лиофилизированной плазмы

2026, 02 февраля 13:17
Брянская станция переливания крови произвела первую партию лиофилизированной плазмы. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения. 

 

Брянская областная станция переливания крови начала производство  высокотехнологичного продукта — лиофилизированной плазмы. Препарат позволяет оказывать экстренную трансфузиологическую помощь в экстремальных условиях. 

Брянская область стала первой из приграничных регионов, где производят лиофилизированную плазму. Для этого использовали отечественные оборудование и расходные материалы. Первую партию препарата отправили в больницы на границе области. 

Лиофилизированная плазма отличается длительным сроком хранения без специальных холодильных установок, а также мгновенной готовностью к применению. В экстренных ситуациях и полевых условиях препарат позволяет восполнить объема циркулирующей крови, значительно повышая шансы на спасение жизни и сохранение здоровья.

