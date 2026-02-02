Брянская станция переливания крови произвела первую партию лиофилизированной плазмы

2026, 02 февраля 13:17

Брянская станция переливания крови произвела первую партию лиофилизированной плазмы. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

Брянская областная станция переливания крови начала производство высокотехнологичного продукта — лиофилизированной плазмы. Препарат позволяет оказывать экстренную трансфузиологическую помощь в экстремальных условиях.

Брянская область стала первой из приграничных регионов, где производят лиофилизированную плазму. Для этого использовали отечественные оборудование и расходные материалы. Первую партию препарата отправили в больницы на границе области.

Лиофилизированная плазма отличается длительным сроком хранения без специальных холодильных установок, а также мгновенной готовностью к применению. В экстренных ситуациях и полевых условиях препарат позволяет восполнить объема циркулирующей крови, значительно повышая шансы на спасение жизни и сохранение здоровья.