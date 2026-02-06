Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД

2026, 06 февраля 17:39

Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на видео и опубликованное в соцсетях нарушение ПДД. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в группе в социальной сети видеозапись с нарушением Правил дорожного движения водителем автомобиля Hyundai. Иномарка пересекла двойную сплошную линию, чудом избежав столкновения с грузовиком на встречной полосе.

Полицейские выяснили, что инцидент произошёл днём 2 февраля 2026 года в районе дома №99 на улице Речной. Требование дорожного знака «Обгон запрещен» нарушил 21-летний брянец.

На водителя инспекторы составили административный материал. Ему грозит 7500 рублей штрафа.