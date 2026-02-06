Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД

2026, 06 февраля 17:39
Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на видео нарушение ПДД
Источник фото

Автомобилист из Брянска заплатит штраф за попавшее на видео и опубликованное в соцсетях нарушение ПДД. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в группе в социальной сети видеозапись с нарушением Правил дорожного движения водителем автомобиля Hyundai. Иномарка пересекла двойную сплошную линию, чудом избежав столкновения с грузовиком на встречной полосе. 

Полицейские выяснили, что инцидент произошёл днём 2 февраля 2026 года в районе дома №99 на улице Речной. Требование дорожного знака «Обгон запрещен» нарушил 21-летний брянец.

На водителя инспекторы составили административный материал. Ему грозит 7500 рублей штрафа.

Метки: ,

Читайте также

Семью из Брянска ждёт суд по подозрению в торговле контрафактными сигаретами
06 февраля 15:34
Семью из Брянска ждёт суд по подозрению в торговле контрафактными сигаретами
Брянск присоединился к церемонии открытия Года единства народов России
06 февраля 14:54
Брянск присоединился к церемонии открытия Года единства народов России
Машину потушили спасатели ранним утром в Сураже
06 февраля 13:11
Машину потушили спасатели ранним утром в Сураже

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14113) брянск (6781) ДТП (2669) ГИБДД (2197) прокуратура (2024) уголовное дело (1975) Александр Богомаз (1811) суд (1784) авария (1628) мчс (1485) коронавирус (1272) умвд (1029)