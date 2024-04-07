Более четырёх тысяч брянцев поучаствовали в первом субботнике этой весны в областном центре. Об итогах мероприятия рассказали в пресс-службе мэрии.

В Брянске прошёл первый общегородской субботник этого года.

Так, 228 сотрудников дорожного управления делали механическую уборку улиц, обочин и тротуаров, а также убирали остановки, площади, территории около кладбищ. В работе задействовали 62 единицы техники.

Коммунальщикам помогали представители администрации, предприятий, школ и учреждений культуры. Они убирали мусор в скверах, парках, зеленых зонах и во дворах.

Всего в субботнике поучаствовали 4460 брянцев. Они собрали 849 кубометров мусора.