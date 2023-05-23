В этом году более двух тысяч одиннадцатиклассников Брянска сдадут ЕГЭ. Об этом сообщили в городской администрации.

В основной период сдавать Единый государственный экзамен будут 2071 одиннадцатиклассник. Также итоговую аттестацию пройдут 196 выпускников прошлых лет, студентов ссузов и иностранцев. Также в этом году ЕГЭ сдадут 17 выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, выпускникам нужно сдать русский язык и математику. Экзамен на базовый уровень математики напишут 1027 старшеклассников. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание (1104), информатика (467), биология (452), физика (428), история (425), химия (340) и английский язык (310).