2026, 19 мая 13:37

Более километра трассы обновят в Выгоничском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса «Брянск – Новозыбков» – Трубчевск» – Выгоничи в Выгоничском районе.

Подрядчик обновит 1,4 километра от въезда в Выгоничи с федеральной дороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь.

Специалисты уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтируют старые и обустроят новые тротуары. Также рабочие заменят прежнее пешеходное ограждение.

Также подрядчик обновит посадочные площадки на остановках общественного транспорта и установит новое наружное электроосвещение. В завершении ремонта специалисты переустроят искусственную неровность, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.