Криминал

Лжебанкиры обманули пятерых брянцев за неделю

2026, 12 мая 14:37
Лжебанкиры похитили более 10 миллионов рублей у пятерых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.   

 

На прошлой неделе жертвами дистанционных мошенников стали восемь жителей Брянской области. Злоумышленники похитили 13 420 000 рублей.

В половине случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Жертвы сами называли незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций со счетами. Некоторые потерпевшие переводили свои сбережения с «уязвимого» на якобы безопасный банковский счет. Всего со счетов пяти потерпевших лжебанкиры похитили 10 188 000 рублей.

