Врио губернатора Брянской области посетил филиал фонда «Защитники Отечества»

2026, 19 мая 09:48

Врио губернатора Брянской области посетил филиал фонда «Защитники Отечества». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил региональный филиал фонда «Защитники Отечества». На сопровождении в учреждении находятся 7679 человек. С момента открытия в фонд поступило свыше 16 тысяч обращений. 84 % из них решено положительно.

«Работа ведется важная и необходимая. Познакомился с сотрудниками фонда, каждый — на своем месте. Обратил внимание руководителя департамента социальной политики и занятости и профильного заместителя Губернатора на недостатки в содержании самого здания, которые должны быть устранены в кратчайшие сроки!» – подчеркнул Егор Ковальчук.