Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Люди

Врио губернатора Брянской области посетил филиал фонда «Защитники Отечества»

2026, 19 мая 09:48
Врио губернатора Брянской области посетил филиал фонда «Защитники Отечества»
Источник фото

Врио губернатора Брянской области посетил филиал фонда «Защитники Отечества». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

 

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил региональный филиал фонда «Защитники Отечества». На сопровождении в учреждении находятся 7679 человек. С момента открытия в фонд поступило свыше 16 тысяч обращений. 84 % из них решено положительно.

«Работа ведется важная и необходимая. Познакомился с сотрудниками фонда, каждый — на своем месте.  Обратил внимание руководителя департамента социальной политики и занятости и профильного заместителя Губернатора на недостатки в содержании самого здания, которые должны быть устранены в кратчайшие сроки!» – подчеркнул Егор Ковальчук.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Житель Дятьковского района лишился машины за пьяное вождение
19 мая 12:38
Житель Дятьковского района лишился машины за пьяное вождение
Самбисты из Брянска завоевали 12 наград на всероссийском турнире
19 мая 12:14
Самбисты из Брянска завоевали 12 наград на всероссийском турнире
Житель Клинцов лишился свободы за убийство родственника молотком
19 мая 11:39
Житель Клинцов лишился свободы за убийство родственника молотком

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15215) брянск (6952) ДТП (2757) ГИБДД (2309) прокуратура (2105) уголовное дело (2054) Александр Богомаз (1998) суд (1790) авария (1668) мчс (1544) коронавирус (1272) дороги (1073)