Человек пострадал при столкновении трёх машин в Новозыбковском округе

2026, 14 мая 08:47
Человек пострадал при столкновении трёх машин в Новозыбковском округе. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

 

В ночь с 13 до 14 мая в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Новозыбковском городском округе. На трассе «Новозыбков — Климово» около посёлка Сновское столкнулись три легковых автомобилей. 

В ликвидации последствий аварии участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы. Спасатели деблокировали пострадавшего, а также смыли горюче-смазочные материалы, вытекшие из повреждённых машин, с дорожного полотна.

