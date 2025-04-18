Более тысячи деревьев и кустарников высадят в Брянске в апреле взамен старых и аварийных. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По инициативе главы горадминистрации Александра Макарова в областном центре стартовала акция «Брянск зелёный». Уже в 8 утра на проспекте Ленина руководители мэрии высадили 40 клёнов остролистных. Первый саженец доверили высадить главе администрации.

«За последние годы пришлось убрать много старых, аварийных деревьев. Ещё одна причина – карантин по ясеневой златке, которая уничтожила очень много насаждений в Брянске. Чтобы был баланс, мы должны вместо каждого утраченного дерева высадить два-три новых. В итоге в апреле мы посадим более тысячи деревьев. Это задача минимум, и мы её выполним. Жители тоже могут принять посильное участие. Нужен им зелёный город? Любят они Брянск или нет?» — сказал Александр Макаров.

Ранее на проспекте Ленина руководители города уже посадили десять аналогичных растений. Деревья привезли из навлинского питомника. Взрослое растение может достигать 6 метров и имеет овальную форму кроны. Ухаживать за клёнами будет дорожное управление.