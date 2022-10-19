Брянцам озвучили предельный процент мобилизуемых с одного предприятия

Жителям Брянской области и всей России озвучили предельные цифры мужчин, которых можно призвать в рамках частичной мобилизации из одного трудового коллектива.

По информации Минобороны, речь о 30% сотрудников одной организации или предприятия.

Такой ответ дало военное ведомство на запрос профсоюза авиадиспетчеров.

Частичная мобилизация в стране стартовала 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего планируется призвать 300 тысяч военнослужащих запаса и резервистов. В Брянской области план по частичной мобилизации, по словам губернатора Александра Богомаза, был выполнен в конце сентября.