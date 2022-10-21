Брянцам показали, как строился в позднем СССР Московский микрорайон

Фотография строительства многоквартирного жилого дома в Брянске была размещена в городском паблике, который специализируется на исторических фотографиях областного центра, сделанных в разные годы.

В комментарии к публикации сообщается, что снимок сделан в 1990 году, а изображен на нем дом с современным адресом Московский микрорайон, 49.

В те времена в микрорайоне практически сразу появились школа и садик.

А строительство жилых домов в нем продолжается и сегодня.