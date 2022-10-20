Брянцам предагают работу в ДПС

Отдел ГИБДД по Брянску приглашает мужчин из областного центра на работу инспекторами ДПС.

Успешным кандидатам обещают зарплату от 30 тысяч рублей в месяц с постепенным увеличением по мере продвижения по служебной лестнице и льготную пенсию.

Сотрудники системы МВД имеют право на нее после 20 непрерывного стажа, а в ГИБДД год службы считается за полтора.

От претендентов требуются возраст до 40 лет, хорошая физическая форма, отсутствие проблем со здоровьем и высшее или среднее специальное образование.