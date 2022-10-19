Брянцам раскрыли все нюансы ответственности за неявку в военкомат

Все детали административной и уголовной ответственности за неявку в военкомат по повестки во время частичной мобилизации рассказали брянцам юристы.
Основания для привлечения к ответственности возникают только в том случае, если военнообязанный расписался за повестку и не явился по ней в назначенное время. Если на то у него была уважительная причина, например, заболел и может подтвердить данный факт медицинским документом, наказывать не будут. А вот если без уважительной причины, могут оштрафовать на сумму от пятисот до трех тысяч рублей.
А вот если затем брянец получит повестку снова и опять не явится в военкомат и не сможет доказать уважительность причины неявки, военком передаст материалы в следственный комитет. Дожидаться окончания следствия и суда фигуранту дела, скорее всего, придется под подпиской о невыезде.
Суд же в случае признания вины доказанной определит меру наказания — штраф до двухсот тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до полутора лет, до двух лет обязательных работ, до полугода ареста или до двух лет колонии.
Уклонением считается также намеренное причинение себе увечий, симуляция, отказ от прохождения медкомиссии, смена места проживания, использование подложных документов или иной формы обмана и любой способ незаконный избежать призыва.
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