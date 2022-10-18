Брянцам рассказали о разнице между мобилизованными и добровольцами

На портале «Объясняем.рф» появилась публикация, в которой брянцам и жителям всей страны разъясняются основные различия между добровольными участниками военной спецоперации и мобилизованными.

В них говорится, что мобилизованный — тот, кто призван, явившись по повестке, а доброволец — по собственному желанию вступивший в добровольческий отряд, например, созданный на Брянщине батальон «Пересвет», или сам явившийся в военкомат и изъявивший желание участвовать в мобилизации.

К добровольцам предъявляются более мягкие возрастные огранчения, чем к мобилизованным — до 60 лет независимо от звания, в то время как под мобилизацию попадают рядовые и сержанты запаса до 50 лет и младшие офицеры до 60 лет.

Записаться добровольцами могут только мужчины. Заявления от женщин не принимаются.