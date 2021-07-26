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Брянцы могут увидеть Юпитер невооруженным глазом

2021, 26 июля 17:01 Общество
Брянцы могут увидеть Юпитер невооруженным глазом
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Самая большая планета Солнечной системы проходит сблизилась с Луной.

Жители Брянской области могут увидеть самую большую планеты Солнечной системы – Юпитер – невооруженным глазом.

Как сообщает Брянский планетарий, в ночь на 27 июля все желающие смогут увидеть Луну, проходящую недалеко от Юпитера. При этом Луна и Юпитер будут находиться в созвездии Водолей. На ночном небе Юпитер отыскать несложно благодаря его размеру и яркости.

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