Брянцы предлагают мобилизовать на рытье окопов городских коммунальщиков

Отправить коммунальщиков Брянска рыть окопы в зону проведения военной спецоперации предлагает подписчик одного из городских каналов в Телеграм.

По его мнению, после их работы противник точно не пройдет, потому что ступить ему будет некуда, а в Брянске работники коммунальных служб города уже решают аналогичную задачу «на пять звезд» и в зоне спецоперации управятся за сутки.

«Раскопали, трубы разобрали и все, закапывать будем по весне. Они там сделают все профессионально», — констатирует автор предложения.