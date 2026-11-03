Брянская область завоевала Гран-при на агропромышленной выставке «Золотая осень»

2026, 03 ноября 11:41

Брянская область завоевала Гран-при на агропромышленной выставке «Золотая осень». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

В начале октября в Москве прошла 28-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2026». Перерабатывающие предприятия пищевой промышленности и крестьянские хозяйства Брянщины получили 44 медали: 40 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую. В конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции» отмечены 10 предприятий региона.

Кроме того, в номинации «Лучшая практика внедрения технологий и инноваций в растениеводстве» медали завоевали два фермерских хозяйства, а в номинации «Лучшая практика внедрения технологий и инноваций в животноводстве» — один брянский аграрий. За вклад органов местного самоуправления в господдержки субъектов малого агробизнеса награжден Стародубский муниципальный округ. В итоге Брянская область завоевала Гран-при выставки «Золотая осень-2026».

«Особенно ценны медали наших аграриев тем, что они были завоеваны в конкурентной борьбе с коллегами из 70 регионов России. А Брянская область в очередной раз продемонстрировала высокий агропромышленный потенциал и то, что она — один из признанных лидеров сельского хозяйства», – отметил губернатор Егор Ковальчук.