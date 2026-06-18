Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Брянск цветёт: как город превращается в живую инсталляцию

2026, 18 июня 11:17
Брянск цветёт: как город превращается в живую инсталляцию
Источник фото

Каждое лето Брянск меняет лицо. Этим сезоном — особенно заметно: более 300 тысяч растений обживают скверы, площади, набережную и даже автобусные остановки. Петунии, бегонии, колеусы, бархатцы, агератумы, многолетние канны — городской «Зелёный хозяйство» работает в режиме нон-стоп.

Весной Брянск украсили 106 тысяч тюльпанов. Теперь им на смену — летняя волна. Новые клумбы уже разбиты на площади Ленина, Театральной площади, набережной, в парке Толстого, сквере Чернышевского, на улице Пушкина. В сквере Виноградова и возле ДК железнодорожников высадили по две тысячи цветов каждый, ещё тысяча — в сквере Проскурина. К середине июня специалисты уже высадили более 160 тысяч единиц рассады, и это меньше половины от запланированного.

Среди акцентов сезона — несколько необычных объектов. На кольцевой развязке Московского проспекта из сотен колеусов, бегоний и петуний сложили Жар-птицу: сказочная фигура встречает всех въезжающих в город. На набережной перед филармонией снова заработали цветочные часы. А возле ТРЦ «Родина» появилась «цветочная остановка» — каскад ярких петуний прямо над скамейками. Идею городские чиновники позаимствовали у белорусских коллег.

Большинство растений выращивают в городских теплицах дорожного управления. Это и экономия бюджетных средств, и возможность подбирать сорта под брянский климат — без лишних компромиссов.

Но… здесь начинается и другая история. Новая декоративная карета в сквере Карла Маркса стала точкой притяжения почти сразу после появления. Горожане фотографировались, гуляли рядом — и кто-то унёс две корзины с петуниями. Пропали цветы и на смотровой площадке проспекта Ленина, и на Театральной площади.

Пока одни цветы исчезают, другие горожане включаются в конкурс на лучшее благоустройство: школы, детсады, учреждения культуры, спортивные организации и парки соревнуются за звание самого ухоженного. Заявки принимаются до 17 сентября.

Уютный город — не только задача коммунальщиков. Это то, что строится руками и отношением каждого.

Источник – сайт АиФ-Брянск

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Суд Брянска обязал чиновников заплатить укушенному бездомной собакой мальчику
18 июня 13:43
Суд Брянска обязал чиновников заплатить укушенному бездомной собакой мальчику
Две девочки ранены при нападении дрона на машину в Климовском районе
18 июня 13:26
Две девочки ранены при нападении дрона на машину в Климовском районе
Брянские девятиклассники сдали ОГЭ по четырем предметам
18 июня 12:44
Брянские девятиклассники сдали ОГЭ по четырем предметам

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15553) брянск (6997) ДТП (2785) ГИБДД (2349) прокуратура (2127) уголовное дело (2072) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1089)