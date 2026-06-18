Брянск цветёт: как город превращается в живую инсталляцию

2026, 18 июня 11:17

Каждое лето Брянск меняет лицо. Этим сезоном — особенно заметно: более 300 тысяч растений обживают скверы, площади, набережную и даже автобусные остановки. Петунии, бегонии, колеусы, бархатцы, агератумы, многолетние канны — городской «Зелёный хозяйство» работает в режиме нон-стоп.

Весной Брянск украсили 106 тысяч тюльпанов. Теперь им на смену — летняя волна. Новые клумбы уже разбиты на площади Ленина, Театральной площади, набережной, в парке Толстого, сквере Чернышевского, на улице Пушкина. В сквере Виноградова и возле ДК железнодорожников высадили по две тысячи цветов каждый, ещё тысяча — в сквере Проскурина. К середине июня специалисты уже высадили более 160 тысяч единиц рассады, и это меньше половины от запланированного.

Среди акцентов сезона — несколько необычных объектов. На кольцевой развязке Московского проспекта из сотен колеусов, бегоний и петуний сложили Жар-птицу: сказочная фигура встречает всех въезжающих в город. На набережной перед филармонией снова заработали цветочные часы. А возле ТРЦ «Родина» появилась «цветочная остановка» — каскад ярких петуний прямо над скамейками. Идею городские чиновники позаимствовали у белорусских коллег.

Большинство растений выращивают в городских теплицах дорожного управления. Это и экономия бюджетных средств, и возможность подбирать сорта под брянский климат — без лишних компромиссов.

Но… здесь начинается и другая история. Новая декоративная карета в сквере Карла Маркса стала точкой притяжения почти сразу после появления. Горожане фотографировались, гуляли рядом — и кто-то унёс две корзины с петуниями. Пропали цветы и на смотровой площадке проспекта Ленина, и на Театральной площади.

Пока одни цветы исчезают, другие горожане включаются в конкурс на лучшее благоустройство: школы, детсады, учреждения культуры, спортивные организации и парки соревнуются за звание самого ухоженного. Заявки принимаются до 17 сентября.

Уютный город — не только задача коммунальщиков. Это то, что строится руками и отношением каждого.

Источник – сайт АиФ-Брянск