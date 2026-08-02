Две «Лады» столкнулись на перекрёстке в Брянском районе

2026, 02 августа 16:39

Два автомобиля «Лада» столкнулись на перекрёстке в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 31 августа на 44-м км автодороги регионального значения «Северо-Западный обход» в Брянском районе произошло ДТП. 89-летний мужчина за рулём автомобиля LADA Granta при проезде перекрёстка не уступил дорогу LADA Priora. 37-летний водитель имел преимущество.

При столкновении автомобилист из LADA Priora и его 23-летний пассажир получили травмы. Их госпитализировали.

Инспекторы составили на пожилого водителя административный материал.