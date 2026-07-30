Выставка «Посмотри в глаза Герою» открылась в библиотеке Брянска

2026, 30 июля 13:34

Выставка «Посмотри в глаза Герою» открылась в библиотеке Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

27 июля в Брянской областной научной универсальной библиотеке имени Тютчева открылась выставка «Посмотри в глаза Герою». Её организовало региональное отделение общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества и выполнении воинского долга «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ». В экспозиции представлены портреты погибших бойцов. Фото сопровождаются биографическими справками о военных.

«Это — не просто экспозиция, это — живой урок истории, источник вдохновения и гордости за тех, кто защищал и защищает нашу Родину, ещё один повод задуматься о ценности мужества, патриотизма и служения Отечеству. Каждый портрет на выставке — взгляд, который говорит без слов. Это — история, которая трогает до глубины души, память, которую мы обязаны хранить», — отметил председатель комитета областной Думы Евгений Вылцан

Перед открытием выставки прошла встреча с семьями защитников Родины. Участие в ней приняли замгубернатора Андрей Фроленков, председатель комитета областной Думы Евгений Вылцан, директор областной библиотеки Геннадий Селебин, председатель Брянской общественной палаты Валерий Родоманов и ветераны СВО. Они вручили вдовам и сёстрам воинов памятные наградные жетоны.

Возрастные ограничения 6+